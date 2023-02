Nova Nintendo Direct revela lançamento de Metroid Prime Remastered

Numa nova apresentação Nintendo Direct, foi anunciado o lançamento para a Nintendo Switch do título Metroid Prime Remastered, uma versão remasterizada em HD do primeiro jogo Metroid Prime, lançado originalmente para a Nintendo GameCube. Logo após a apresentação, será disponibilizada uma versão em formato digital de Metroid Prime Remastered na Nintendo eShop, ao passo que a versão física deste título chega às lojas a 3 de março.

A Nintendo também anunciou a adição de um catálogo de jogos da Game Boy ao serviço Nintendo Switch Online após a apresentação, disponibilizando, numa primeira fase, nove títulos clássicos. Já o serviço Nintendo Switch Online + Pack de expansão receberá em simultâneo um catálogo em constante expansão de jogos da Game Boy Advance, disponibilizando, para já, seis títulos clássicos após a apresentação.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, a sequela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, também foi tema de destaque na Nintendo Direct de hoje. As sequências de jogo da gigantesca aventura incluíram as ilhas flutuantes sobre Hyrule, armas inéditas e veículos misteriosos. Além disso, foi exibido o primeiro trailer de jogo de Pikmin 4 – o novíssimo capítulo da série que requer que os jogadores superem obstáculos conduzindo minúsculas criaturas por um estranho planeta. Este novo título inclui o Space Dog, Pikmin de gelo e uma enorme variedade de novas descobertas. Pikmin 4 aterra na Nintendo Switch a 21 de julho de 2023.

Outros momentos de destaque da apresentação abrangeram os anúncios dos parceiros de desenvolvimento e lançamento da Nintendo relativos ao regresso de várias personagens e séries aclamadas pelo público e que se preparam para chegar à Nintendo Switch. Estes incluem um novo jogo da série Layton: PROFESSOR LAYTON and The New World of steam; Disney Illusion Island, uma aventura de plataformas em 2D protagonizada pelo Mickey e pelos seus amigos; Samba de Amigo: Party Central, o clássico jogo de ritmo que está de volta com mais pinta do que nunca; Baten Kaitos I & II HD Remaster, as versões restauradas dos clássicos RPG para a Nintendo GameCube; Ghost Trick: Phantom Detective, um thriller de mistério; e o regresso do King of All Cosmos em We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie.