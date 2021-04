Novas ofertas épicas chegam à PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada da segunda parte das Promoções de Primavera à PlayStation®Store. Isto significa que os jogadores da PlayStation®4 (PS4™) e da PlayStation®5 (PS5™) poderão desfrutar de novas ofertas épicas em grandes videojogos (nas suas versões standard, Deluxe e DLC’s) por um tempo limitado através da PlayStation®Store.

Entre as ofertas disponíveis, destaque para as seguintes:

Call of Duty®: Black Ops Cold War – Bundle Cross-Gen PS4 & PS5: A sequela direta de Call of Duty®: Black Ops transporta os jogadores para o coração da volátil batalha política da Guerra Fria no inicio da década de 1980. Nada é o que parece na fascinante campanha para um jugador, onde os jogadores intervenientes se defrontam com figuras históricas e verdades duras, ao lutarem em todo o mundo, pasando por locais icónicos como Berlim Oriental, o Vietname, a Turquía, a sede do KGB soviético e muito mais. Preço reduzido em 30% -> 52,49€ (Antes 74,99€). Oferta disponível até 28 de abril.

NBA 2K21: É o mais recente título da mundialmente famosa e muito bem-sucedida série NBA 2K e apresenta uma experiência desportiva líder de mercado na PlayStation®4. Com grandes melhoramentos no seu grafismo e jogabilidade, funcionalidades online competitivas e viradas para a comunidade e modos de jogo profundos e variados, o NBA 2K21 proporciona uma imersão única em todas as facetas do basquetebol e da cultura da NBA. Preço reduzido em 72% -> 19,59€ (Antes 69,99€). Oferta disponível até 28 de abril.

Watch Dogs®: Legion PS4 & PS5: Título transporta os jogadores para a cidade de Londres, onde terão de construir uma resistencia com praticamente qualquer pessoa que encontrarem na rua, à medida que fazem hacking, se infiltram e lutam para recuperar a Londres de um futuro próximo que está à beira da ruína. Aqui, poderão recrutar e jogar com qualquer pessoa na cidade, sendo que todas as pessoas que irão ver terão uma história, personalidade e competencia únicas. Preço reduzido em 50% -> 34,99€ (Antes 69,99€). Oferta disponível até 28 de abril.

UFC®4: Em UFC®4, o lutador em que os jogadores se tornarem é moldado pelo seu estilo de luta, pelos seus feitos e pela sua personalidade. Não importa como ou onde jogam. O título coloca-os no centro de todas as lutas. Preço reduzido em 50% -> 34,99€ (Antes 69,99€). Oferta disponível até 28 de abril.

Marvel’s Avengers PS4 & PS5: É um jogo de ação e aventura épico na terceira pessoa que combina uma história cinemática original com jogabilidade a solo e cooperativa. Aqui, os jogadores poderão reunir uma equipa de até quatro jogadores online, dominar capacidades extraordinárias, personalizar os seus heróis e defender a Terra de ameaças cada vez maiores. Preço reduzido em 60% -> 27,99€ (Antes 69,99€). Oferta disponível até 28 de abril.