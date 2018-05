A Epic Games não pára de trabalhar no popular Fortnite, que continua a somar sucessos atrás de sucessos, e equaciona agora um modo competitivo para o modo Battle Royale do popular shooter. Como é habitual, depois do lançamento da atualização 4.2, os dataminers e hackers verificaram os ficheiros do jogo e descobriram que esta possibilidade de criação de modo competitivo é real.





Autor: João Seixas