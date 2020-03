Novidades PStore: DOOM Eternal e demo de Resident Evil 3 em destaque

Esta semana, à semelhança do que é habitual, marca a chegada de vários jogos à PlayStation®Store. Entre os destaques estão DOOM Eternal e, entre outros, a demo Raccoon City do RESIDENT EVIL 3.

Disponível a partir desta quinta-feira, dia 19 de março, para os jogadores da PlayStation®4, estará a demo Raccoon City do RESIDENT EVIL 3, que foi recentemente anunciada no Blog Oficial da PlayStation®, juntamente com uma beta pública do modo multijogador online, que começará a partir de 27 de março e se prolongará até à data de lançamento de RESIDENT EVIL 3, ou seja, 3 de abril de 2020.

RESIDENT EVIL 3 é uma reinvenção do clássico de horror e sobrevivência de 1999, Resident Evil 3: Nemesis, que dá a todos os jogadores a oportunidade de reviverem a terrível queda de Raccoon City. Aqui, nas horas aterradoras antes e após os eventos do Resident Evil 2, só os jogadores poderão ajudar Jill Valentine, a polícia sobrevivente da equipa S.T.A.R.S., a escapar de uma cidade assolada por um terrível surto viral.

Já em DOOM Eternal, que estará disponível a partir do próximo dia 20 de março, os exércitos do Inferno invadiram a terra. Cabe aos jogadores vestirem a pele de Slayer numa campanha épica para jogador individual e vencer os demónios em várias dimensões para impedir a destruição da humanidade. Aqui, descobrir a combinação suprema entre velocidade e poder será um verdadeiro desafio. Assim como desvendar as origens do Slayer e da sua missão para arrasar com o Inferno. De realçar que quem reservar DOOM Eternal, o próximo grande salto nos jogos de ação na primeira pessoa, receberá uma transferência digital grátis do DOOM 64, um clássico de culto disponível pela primeira vez nas plataformas modernas. E que as reservas deste título incluem ainda o Rip and Tear Pack, com: Nível mestre Cultist Base, Skin DOOT Revenant e Skin Throwback para a caçadeira.