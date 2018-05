Dragon’s Crown Pro, a versão atualizada do título de ação da Vanillaware, lançado em 2013 para a PlayStation®3 e PlayStation®VIta, chega hoje à PlayStation®Store. Parte à aventura no reino de Hydeland e conquista a Dragon’s Crown, explorando as grandiosas masmorras e combatendo os dragões que se atravessem no teu caminho. Com um suporte de resolução 4K na PlayStation®4 Pro, Dragon’s Crown Pro apresenta uma nova banda sonora, composta pelo músico e compositor Hitoshi Sakimoto e re-gravada por uma orquestra ao vivo.

Em Onrush compete contra os teus adversários e ganha o desporto mais radical do mundo. Este novo título de ação projeta-te para o centro de ação em que terás de derrotar todos os teus concorrentes e mostrar ao mundo que tens o que é preciso para te tornares o "Campeão". Onrush lança a sua primeira beta esta semana, que irá incluir um tutorial, Superstar Pratice (solo e co-op), multiplayer online 6-v-6, Modo Fotografia (disponível apenas no Superstar Pratice), duas pistas, quatro veículos e dois modos de jogo (Overdrive e Countdown).

Continuar a ler

Dos criadores de Stories: The Path of Destinies chega Omensight, uma história de mistério e suspense, que junta traição, conspirações, mitologia e assassinato. Mergulha nesta narrativa apaixonante, numa história diretamente influenciada pelas decisões que tomares. Presta muita atenção às provas e pistas dadas pelos teus companheiros, de forma a resolver o assassinato da Sacerdotisa Verbita Vera. Wizard of Legend é um título recheado de magia e fantásticos combates, nos quais as espadas e as armas de grande porte são substituídas por bolas de fogo, paredes de gelo e outros truques poderosos. Wizard of Legendpermite-te convidar um amigo para lançar combos devastadores contra os teus inimigos, desencadeando uma série de ataques em cadeia. Desbloqueia os mais de cem feitiços existentes no jogo e descobre todas as combinações de ataque possíveis, para levares de vencida cada uma das tuas batalhas.



Para mais conteúdos de FIFA, PES e muitos outros videojogos, segue o Rei do Gaming e subscreve:



Facebook - https://www.facebook.com/JoaoTheKingSeixas/

Instagram - https://www.instagram.com/reidogaming/

YouTube - https://www.youtube.com/user/JornalRecord

Autor: João Seixas