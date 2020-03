Novidades PS Store incluem Paper Beast e One Piece Pirate Warriors 4

Esta semana, à semelhança do que é habitual, marca a chegada de vários jogos à PlayStation®Store. Entre os destaques estão Paper Beast, One Piece Pirate Warriors 4 e, entre outros, a demo Moons of Madness.

Chega hoje em exclusivo ao PlayStation®VR Paper Beast, um título desenvolvido pelo estúdio Pixel Reef, que já está disponível na PlayStation®Store. Nascido da imaginação de Éric Chahi, este jogo permite aos jogadores explorarem um mundo habitado por criaturas exóticas e surpreendentes e moldarem o ambiente para superarem obstáculos e quebra-cabeças. Descobrir os mistérios de Paper Beast será um verdadeiro desafio para todos os jogadores que se atreverem a explorar esta aventura única em realidade virtual com o PlayStation®VR.

Disponível desde hoje na PlayStation®Store está também Moons of Madness, um jogo de terror espacial na primeira pessoa, no qual a exploração de Marte encontra o horror de Lovecraft. Aqui, os jogadores serão Shane Newehart, um engenheiro designado para a base pioneira Alfa em Marte, cujo trabalho é manter tudo a funcionar até a nave de transporte Cyrano trazer a nova equipa para assumir as suas tarefas.

As novidades não ficam por aqui e em destaque na PlayStation®Store esta semana está também One Piece Pirate Warriors 4, que traz de volta os guerreiros piratas, uma história ainda mais explosiva, mais ambientes e ataques ainda mais doidos. Aqui, os jogadores seguirão Luffy e os Chapéus de Palha desde o início, quando fazem a sua jornada por diferentes ilhas e seguem adiante com a esperança de encontrar o famoso tesouro, o One Piece.