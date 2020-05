Novidades PS Store: Mortal Kombat 11, Minecraft Dungeons e muito mais

Esta semana, à semelhança do que é habitual, marca a chegada de diversos jogos à PlayStation®Store. Entre os destaques estão Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection, Minecraft Dungeons e, entre outros, Warface: Breakout.

Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection inclui o Mortal Kombat 11, o Kombat Pack e o MK11: Aftermath. De lembrar que, na história cinematográfica do MK11 original, os jogadores assumirão o papel dos protetores do Earthrealm contra um novo inimigo intimidante que distorce as forças do tempo e ameaça mudar o rumo, reescrevendo a sua própria sombria. E que o Aftermath continua a aclamada história numa nova aventura, onde frágeis alianças são testadas e o destino de dois mundos está em jogo.

Minecraft Dungeons, por outro lado, é um novo jogo de aventura, inspirado por rastejantes de masmorras clássicos e localizado no universo do Minecraft. Aqui, os jogadores terão a oportunidade de se aventurar pelas masmorras sozinhos ou de se juntar a amigos. Podem jogar até 4 amigos juntos em diversos níveis numa missão épica para salvar os aldeões e derrotar o Arce-Illager.

As novidades não ficam por aqui e existem outros títulos em destaque na PlayStation®Store esta semana. É o caso de Warface: Breakout, onde os jogadores poderão tornar-se o derradeiro mercenário do futuro e participar em tiroteios intensos, tomar decisões num piscar de olhos e dominar um vasto arsenal de armas para dominarem os adversários e alcançarem a vitória.