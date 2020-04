Novidades PS Store: Predator: Hunting Grounds, MotoGP 20 e muito mais

Esta semana, à semelhança do que é habitual, marca a chegada de diversos jogos à PlayStation®Store. Entre os destaques estão Predator: Hunting Grounds, Trials of Mana e, entre outros, MotoGP™ 20.

Em Predator: Hunting Grounds, o projeto da IllFonic que chegará esta sexta-feira, dia 24 de abril, à PlayStation®4, por 39,99€* e PEGI 18, os jogadores poderão jogar ou como membros de uma equipa de combate de elite, e realizar operações paramilitares antes de o Predator os encontrar, ou no papel do próprio Predator, para caçarem a presa mais valiosa, tendo a oportunidade de escolher entre uma variedade de tecnologia alienígena mortífera para recolherem os seus troféus, um a um. O objetivo é sobreviverem com as armas, habilidades e táticas que terão à sua disposição, quer estejam a jogar no papel de um membro da equipa de combate de elite, quer estejam a jogar no papel do Predator.

Já em Trials of Mana, um remake HD do terceiro capítulo da série Mana, lançado originalmente no Japão como Seiken Densetsu 3, os jogadores terão de compor uma equipa de três personagens a partir de um elenco de seis heróis, cada um com a sua própria missão, e explorar as suas histórias com grafismo 3D moderno, um sistema de combate renovado e novos sistemas de progresso e habilidades. Esta aventura lendária que chega ao ocidente pela primeira vez também estará disponível para a PlayStation®4 a partir desta sexta-feira, dia 24 de abril.

As novidades não ficam por aqui e existem outros títulos em destaque na PlayStation®Store esta semana. É o caso, por exemplo, do MotoGP™ 20, que oferece aos jogadores a possibilidade de viverem todas as emoções de um novo capítulo da série MotoGP na PlayStation®4, trazendo as corridas do Campeonato Mundial de Motovelocidade para as suas casas.

De lembrar que, recentemente, a PlayStation®Store recebeu uma nova vaga de promoções, no âmbito da Promoção de Primavera, o que significa que os jogadores poderão adquirir mais jogos para a PlayStation®4 e para o PlayStation®VR com grandes descontos por um tempo limitado, sendo que os subscritores do PlayStation®Plus terão acesso a descontos adicionais numa seleção de títulos. E que, entre os títulos em destaque, estão o Call of Duty®: Modern Warfare®, o Marvel’s Spider-Man, o Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy, a Edição Digital Deluxe do Death Stranding, o Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege, a Deluxe Party Edition do The Sims™ 4, o ASTRO BOT Rescue Mission™, Blood & Truth™, RICK AND MORTY: VIRTUAL RICK-ALITY, Job Simulator e muito mais.

Relativamente a esta Promoção de Primavera, visita o Blog Oficial da PlayStation® para mais informações e consulta todas as ofertas disponíveis na PlayStation®Store.

De lembrar também que, para além disto, o PlayStation™Now, cujo catálogo conta com mais de 700 títulos para a PS4™, PS3™ e PS2™ para todo o tipo de jogadores, conta ainda com um desconto especial de 25%** na sua subscrição anual até ao próximo dia 29 de abril às 10h00, o que significa que passa a custar 44,99€ em vez de 59,99€. E que, recentemente, a Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou que, desde o passado dia 16 de abril, e até ao próximo dia 6 de maio, os fãs da PlayStation® podem descarregar***, de forma gratuita, dois grandes títulos para a PlayStation®4, através da PlayStation®Store: Uncharted™: The Nathan Drake Collection e Journey™. Esta decisão decorre no âmbito da iniciativa da SIE, #PlayAtHome, que pretende atuar em duas áreas: o acesso a jogos gratuitos para ajudar a comunidade PlayStation® a viver grandes aventuras enquanto permanece em casa; e a criação de um fundo para ajudar os pequenos estúdios independentes que estão a atravessar dificuldades económicas, a continuarem a criar e a desenvolver grandes experiências para todos os jogadores.