Novidades PS Store: Sakura Wars, Moving Out, SnowRunner e muito mais

Esta semana, à semelhança do que é habitual, marca a chegada de diversos jogos à PlayStation®Store. Entre os destaques estão Sakura Wars, Moving Out e, entre outros, SnowRunner.

Sakura Wars é uma extravagante aventura RPG passada em Tóquio nos anos 40, onde os jogadores terão de preparar produções teatrais cativantes, combater demónios e criar laços com a sua equipa. Aqui, na pele de Seijuro Kamiyama, o recém-nomeado capitão encarregado de restaurar o Imperial Combat Revue à sua glória após um evento cataclísmico que devastou a força de defesa global da cidade, os jogadores terão de, entre outras coisas, criar laços e interagir com os membros da sua equipa, através do envolvente sistema de diálogo, onde o que dizem e a forma como o dizem tem um impacto profundo nas relações.

Já Moving Out é um simulador de mudanças que dá um novo significado a ‘cooperativo de sofá’. Aqui, no papel de um funcionário de arrumação e relocalização técnicas, os jogadores irão aceitar mudanças por toda a cidade de Packmore. Para além disto, terão a oportunidade de atravessar subúrbios sonolentos, quintas frenéticas, casas assombradas e terras longínquas para a sua empresa ganhar reputação. Poderão desfrutar do modo de história sozinhos ou com quatro amigos.

As novidades não ficam por aqui e existem outros títulos em destaque na PlayStation®Store esta semana. É o caso de SnowRunner, onde os jogadores poderão sentar-se ao volante de veículos potentes para enfrentarem ambientes abertos extremos com a simulação de terreno mais avançada de sempre.