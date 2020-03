Novidades PS Store: Separation é um dos destaques

Esta semana marca a chegada de vários jogos à PlayStation®Store. Entre os destaques estão SEPARATION, CrossCode e, entre outros, uma demo gratuita de FINAL FANTASY VII REMAKE.

Disponível a partir de hoje, SEPARATION é uma aventura calma e ambiental com uma experiência narrativa única, que proporciona aos jogadores uma verdadeira experiência sensorial. Este título, desenvolvido em exclusivo para o PlayStation®VR, aborda temas como a solidão, a perda e o caminho espiritual, e é uma jornada única para um lugar de desolação épica.

Já CrossCode, que ficará disponível na PlayStation®Store a partir desta sexta-feira, dia 6 de março, é um RPG de ação e ficção científica, onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar inimigos perigosos, resolver puzzles e lutar contra outros "jogadores" que exploram este amplo mundo.

Já disponível na PlayStation®Store está também uma demo gratuita de FINAL FANTASY VII REMAKE, que chegará à PlayStation®4 no próximo dia 10 de abril. Com esta demo, os jogadores têm a oportunidade de jogar o primeiro capítulo do FINAL FANTASY VII REMAKE, que contém a icónica missão de sabotagem do Reator de Mako 1. De realçar que FINAL FANTASY VII REMAKE é uma moderna recriação de um dos mais icónicos jogos de todos os tempos, lançado em 1997 para a PlayStation®, que abraça a mais recente tecnologia e expande a lendária aventura RPG do estúdio Square Enix para a geração atual.