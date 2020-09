Novidades sobre a PlayStation 5 reveladas em direto

A Sony Interactive Entertainment (SIE) convida todos os jogadores a acompanhar hoje, em direto, pelas 21h00, a transmissão de um evento digital, que terá uma duração de cerca de 40 minutos, e que dará a conhecer algumas novidades relacionadas com a PlayStation®5.



"Antes do lançamento da PlayStation®5, queremos mostrar um pouco mais dos jogos incríveis que serão lançados com a consola", disse Sid Shuman, Diretor de Content Communications na SIE. "No nosso próximo evento digital, que durará aproximadamente 40 minutos, iremos apresentar novidades sobre os títulos mais recentes da PlayStation Studios e dos nossos parceiros criadores", acrescentou.



Estas e outras novidades serão apresentadas durante um evento digital, que será transmitido hoje, dia 16 de setembro, pelas 21h00, nos canais oficiais da PlayStation® na Twitch e no YouTube.