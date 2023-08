Novo DLC para Dragon Ball Z Kakarot é lançado hoje

DRAGON BALL Z: KAKAROT expande a história com o DLC 5 disponível hoje e permite aos jogadores experimentarem um enredo vindo diretamente da juventude de Goku.

Ocorre durante o 23º Torneio Mundial, como foi mostrado durante o último episódio do anime de Dragon Ball, este DLC convidará os jogadores para a arena para uma competição intensa para reviver lutas épicas com referência à obra original.

Na arena, no entanto, como a história se passa antes dos eventos de Dragon Ball Z, cada uma das habilidades das personagens corresponderá ao enredo manga: os jogadores são limitados no uso de ki e não podem voar durante as lutas! Eles terão de usar as suas habilidades e ser engenhosos para ganhar o Torneio Mundial. Enquanto eles podem desfrutar das lutas principais dentro da arena, eles também são capazes de explorar os seus arredores, descobrir novas missões secundárias e desbloquear mais conteúdo exclusivo do jogo.