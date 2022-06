Novo PlayStation Plus chega com mais de 700 jogos e mais vantagens que nunca

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada do novo PlayStation®Plus que, a partir de hoje, se funde com o PlayStation™Now num novo e único serviço que oferecerá a todos os jogadores variadas opções e ofertas, mediante três níveis de subscrição. Presidente e CEO da SIE, "desde o lançamento do PlayStation®Plus em 2010, que a SIE se manteve na vanguarda da inovação no que toca a serviços de subscrição de videojogos. Na altura foi com enorme entusiasmo que oferecemos o primeiro serviço de subscrição para consolas que incluía uma biblioteca de jogos, sempre em atualização, através do PlayStation®Plus, e, posteriormente, lançámos também o primeiro serviço de streaming de videojogos com o PlayStation™Now." Este novo serviço unificado tem como objetivo "oferecer conteúdo selecionado de alta qualidade com uma ampla variedade de jogos".

Os três níveis de subscrição são os seguintes:

PlayStation®Plus Essential, que inclui as mesmas vantagens incluídas atualmente no PlayStation®Plus. Ou seja:Dois jogos a transferir por mês sem custos adicionais.

Descontos exclusivos

Armazenamento na nuvem para as gravações de jogos

Acesso ao modo multijogador online

Os preços* do PlayStation®Plus Essential não sofrerão qualquer alteração face ao atual serviço do PlayStation®Plus, ou seja:

Subscrição de 1 mês: 8,99€

Subscrição de 3 meses: 24,99€

Subscrição de 12 meses: 59,99€

PlayStation®Plus Extra, que inclui as mesmas vantagens do nível PlayStation®Plus Essential e ainda um catálogo até 400 dos melhores títulos para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, contando os grandes êxitos dos PlayStation Studios e outras grandes editoras. Neste nível, os jogos são transferíveis.

Os preços* do PlayStation®Plus Extra são os seguintes:

Subscrição de 1 mês: 13,99€

Subscrição de 3 meses: 39,99€

Subscrição de 12 meses: 99,99€

O PlayStation®Plus Premium**, que inclui as mesmas vantagens dos níveis PlayStation®Plus Essential e PlayStation®Plus Extra e ainda mais 340 jogos incluindo títulos PS3, disponíveis em streaming na nuvem, um catálogo de clássicos populares da PlayStation original, PS2 e PSP, disponíveis para jogar em streaming ou por transferência. A transmissão em streaming dos jogos da PlayStation original, PS2, PSP e PS4 que está incluída nos níveis PlayStation®Plus Extra e PlayStation®Plus Premium está disponível nos mercados** em que o PlayStation™Now está disponível atualmente. Os jogadores podem aceder à transmissão em streaming a partir das consolas PS4 e PS5 ou PC. Este nível inclui também acesso a jogos por tempo limitado, de forma a que os jogadores possam experimentar alguns títulos antes de comprá-los.

Os preços* do PlayStation®Plus Premium são os seguintes:

Subscrição de 1 mês: 16,99€

Subscrição de 3 meses: 49,99€

Subscrição de 12 meses: 119,99€

Com o lançamento deste novo serviço, disponível a partir de hoje, o PlayStation™Now irá integrar-se no novo PlayStation®Plus e deixará de estar disponível como serviço independente. As subscrições dos usuários do PlayStation™Now irão migrar para o serviço PlayStation®Plus Premium sem custos adicionais em função da tarifa de subscrição inicial.

"Tendo por base os mais de 25 anos de experiência em inovar no mundo dos videojogos, esta mudança nos nossos serviços de subscrição materializa o nosso esforço continuo em adaptar o nosso negócio digital às preferências dos nossos jogadores". "Este novo e melhorado PlayStation®Plus permitirá aos nossos fãs descobrir e desfrutar de uma quantidade de conteúdo sem precedente, assim como fortalecer a ligação com a comunidade PlayStation através da partilha de experiências entre todos".

O catálogo de jogos do novo PlayStation®Plus inclui títulos incríveis de dezenas de estúdios talentosos de todo o mundo, incluindo criadores dos PlayStation Studios como a Insomniac Games, Naughty Dog e Sucker Punch, e parceiros third-party como a Rockstar Games, Square Enix e, entre outros, WB Games. No lançamento, o catálogo de jogos do novo PlayStation®Plus incluirá ainda títulos como Ghost of Tsushima Director’s Cut, Marvel’s Guardian of the Galaxy, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, NBA 2K22 e Red Dead Redemption 2. A lista de jogos disponíveis no catálogo do PlayStation®Plus continuará a ser atualizada e a evoluir com o tempo, de forma a que os jogadores tenham sempre algo novo para jogar.

Dentro dos clássicos disponíveis no PlayStation®Plus estão incluídos sucessos como Ape Escape, Syphon Filter e Tekken 2. Alguns destes clássicos apresentarão melhorias no que diz respeito a frame rates e resolução, quando comparados com as suas versões de lançamento. Adicionalmente, alguns títulos da PlayStation original e PSP incluirão uma nova interface com novos menus, que permitirá aos jogadores guardarem o seu jogo a qualquer altura, ou até retrocederem no jogo para voltarem a jogar uma secção específica.

A propósito deste tema importa ainda lembrar que, recentemente, a SIE anunciou através de uma publicação no Blog Oficial da PlayStation® alguns dos títulos que estarão incluídos no catálogo de jogos do novo PlayStation®Plus no lançamento, sendo que a disponibilidade de alguns deles poderá variar de mercado para mercado, e alguns jogos poderão não estar disponíveis para streaming até depois do lançamento, mas estarão disponíveis para download e para jogar. Consulta aqui a lista de jogos anunciada.

Hoje, dia 23 de junho, chega a Portugal o novo PlayStation®Plus, que inclui ainda, para os membros do PlayStation®Plus Premium, a disponibilização de demonstrações de jogos por tempo limitado, que irá permitir aos jogadores experimentarem jogos selecionados antes de os comprarem. Depois de fazerem o download da demonstração de um jogo completo, os jogadores poderão jogá-lo por duas horas na maioria dos jogos. Em baixo alguns dos títulos que usufruirão desta vantagem:

PlayStation Studios

· Uncharted: Legacy of Thieves Collection | Naughty Dog, PS5

· Horizon Forbidden West | Guerrilla Games, PS4/PS5

Third Party Partners

· Cyberpunk 2077 | CD Projekt, PS5

· Farming Simulator 22 | Giants Software GmBH, PS4/PS5

· Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, PS4/PS5

· WWE 2K22 | 2K Games, PS4/PS5