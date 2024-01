Novo teaser EA Sports: Erling Haaland sugerido como jogador da Team of the Year

Erling Haaland, também conhecido como "The Striking Viking", é sugerido como jogador da Team of The Year [TOTY] no novo filme teaser do EA SPORTS FC. No filme recentemente lançado, tanto Haaland como o EA SPORTS FC 24 parecem revelar o norueguês como jogador atacante da Team of the Year [TOTY] deste ano. O filme mostra como "The Striking Viking" é exaltado de uma maneira verdadeiramente viking – entre pura pedra, montanhas com neve e florestas frias.

Esta honra pode significar que o avançado do Manchester City entrará pela primeira vez no conceituado XI, sendo o primeiro norueguês masculino na Team of the Year (TOTY).

No verão passado, foi revelado que Erling Haaland seria a estrela da capa do novo EA SPORTS FC 24 através de um filme tributo da EA SPORTS chamado "Welcome to Haa-land". O filme foi lançado em parceria com a entidade Visit Norway e é caracterizado por paisagens norueguesas cênicas que são transformadas em paisagens Haa. O novo teaser parece ser uma continuação do "Welcome to Haa-land", com várias referências à estrela mundial norueguesa. Entre outras coisas, o filme mostra como é esculpido um troféu Team of The Year [TOTY], em pura pedra.