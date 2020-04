Novo Trackmania só a 1 de julho

O remake de Trackmania Nations, simplesmente chamado de Trackmania, também teve de ser adiado, seguindo assim o que aconteceu à Trackmania ZrT Cup, a maior competição internacional de Trackmania.

O adiamento é justificado no site oficial do videojogo com a seguinte declaração: "As nossas equipas estão a adaptar-se ao trabalho a partir de casa e, embora já tenhamos voltado a um bom nível de eficiência, precisamos de algum tempo para compensar a transição. Como resultado, decidimos lançar o novo título da Trackmania a 1 de julho, em vez de 5 de maio".

Apesar da má notícia foi revelado um novo trailer do jogo.

Autor: Filipe Silva