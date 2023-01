Novo trailer de gameplay do Wild Hearts disponível

A EA Originals e a KOEI TECMO revelaram hoje um novo trailer de gameplay para o seu próximo jogo de caça AAA, WILD HEARTS, que dá aos jogadores um olhar mais atento sobre um dos mais ferozes Kemono – Golden Tempest – em ação.

As imagens de gameplay estendidas mostram uma equipa de caçadores a lutar contra Golden Tempest, um tigre gigante infundido pela natureza que empunha asas douradas para proteger o seu território. À medida que ruge, salta e chicoteia a cauda em torno do terreno de caça, os caçadores podem usar a inovadora tecnologia de criação karakuri do jogo para adaptar o seu plano de batalha e estratégias de ataque para defender com sucesso Azuma.

WILD HEARTS é lançado nas lojas de retalho e digitais a 17 de fevereiro de 2023 para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC através da EA App, Steam e Epic Game Store por 79,99€.