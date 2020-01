Novo trailer de história de Nioh 2 já disponível

A PlayStation revelou um novo trailer de Nioh 2, que chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 13 de março. Nele, é possível ver o protagonista Hideyoshi e conhecer melhor parte do seu passado num reino devastado pela guerra e perseguido por espíritos malignos.

Este novo vídeo de Nioh 2 explora o violento Japão da era Sengoku em 1555, altura em que o caos atingiu a nação na sequência de uma interminável e brutal guerra e da invasão de grotescos e impiedosos demónios yokai, os espíritos malignos que se alimentam das suas vítimas.

É neste cenário que conhecemos o protagonista do jogo, um mercenário caçador de demónios, que esconde um terrível segredo: possui sangue humano e yokai. Incapaz de encontrar um lugar entre os humanos, Hideyoshi viaja sozinho até que um dia perde o controlo dos seus poderes Yokai enquanto luta contra um demónio feroz. Porém, a terrível situação é remediada por um comerciante errante chamado Tokichiro, que vende estranhas Pedras Espirituais (artefactos mágicos que ajudam o seu portador a comunicar com os espíritos yokai), fazendo com que Hideyoshi recupere o controlo do seu lado demoníaco.

A partir daqui os dois decidem combinar as suas habilidades e unem-se para encontrar o resto das Pedras Espirituais. Na sua jornada contarão com a ajuda de um senhor da guerra com muita influência para rastrear os artefactos e se assegurarem que os mesmos são utilizados para o bem. A sua missão é interrompida com o ataque de um ser que também procura as Pedras Espirituais. No entanto, ambos escapam a este ataque graças à ajuda de uma caçadora yokai chamada Mumyo, e os três encontram refúgio na província de Owari, e eventualmente acabam por servir o grande Oda Nobunaga.

Apesar disto, os seus planos de um futuro em segurança acabam por ser destruídos ao terem de enfrentar novos exércitos demoníacos na sua busca pelas restantes Pedras Espirituais.

Para além da revelação do novo trailer, legendado em português, a PlayStation® partilhou ainda alguns detalhes sobre os próximos DLCs e o Passe de Temporada de Nioh 2: "Temos planeados 3 lançamentos importantes de DLCs, sendo que cada um se baseia numa história diferente, anterior aos eventos de Nioh 2", afirmou Tom Lee, Diretor Criativo do estúdio Team Ninja.

Tal como no primeiro Nioh, em Nioh 2, os jogadores terão à sua disposição novas armas, novas habilidades de combate e novas personagens, assim como múltiplas missões principais e secundárias. Os três pacotes de conteúdo descarregável estarão disponíveis com o Passe de Temporada do Nioh 2, incluído na Edição Digital Deluxe que já está disponível para reserva. De lembrar que quem reservar esta Edição, que para além do jogo principal e do Passe de Temporada, inclui Armas Horda Demoníaca, Amuleto de Kodama Netsuke, um tema e um conjunto de avatares PSN para a PlayStation®4, receberá ainda como bónus de reserva um conjunto de armadura Horda Demoníaca e um Amuleto de Sudama Netsuke.

Já aqueles que optarem pela edição física especial de Nioh 2, que também está disponível para reserva nos pontos de venda habituais, para além do jogo principal e do Passe de Temporada, receberão a edição steelbook do título e o livro de ilustrações The Art of Nioh 2.

Nioh 2 chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 13 de março, e já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store. Título conta com três edições distintas: uma Edição Standard, uma Edição Digital Deluxe e uma Edição Especial.