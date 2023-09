Novo trailer de Synduality Echo of Ada revela figuras de destaque

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um novo trailer de SYNDUALITY Echo of Ada está disponível, e apresenta os dois suspeitos na queda da cidade de Amasia, o ambiente e vislumbres de jogabilidade.

Quando uma misteriosa chuva venenosa dizimou a maior parte da humanidade e deu origem a criaturas deformadas chamadas Enders, que vagueiam pela superfície em busca de sobreviventes, a população remanescente fugiu e construiu um refúgio subterrâneo chamado Amasia.

Em SYNDUALITY Echo of Ada, a humanidade voltou à superfície quando Amasia foi subitamente destruída. Vais jogar como um Drifter que pilota um caixão, um veículo armado projetado para garantir a sobrevivência no ambiente terrestre perigoso. Depois de uma primeira equipa de investigação desaparecer, tu e o teu Magus, um companheiro de IA, serão enviados para os restos mortais de Amasia para encontrar a equipa desaparecida e descobrir o papel de outro Drifter, Alba, e o seu Magus, Ada, no colapso da cidade.