Novo vídeo anuncia regresso de Deep Forest Raceway a Gran Turismo 7

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a presença de Deep Forest Raceway no aguardado Gran Turismo® 7, num vídeo de gameplay, capturado na PlayStation®5, onde é possível ver uma volta completa a esta icónica pista. Quem assistiu com atenção aos vídeos de bastidores da série Zero to Sixty de Gran Turismo® 7 poderá ter reparado que as linhas coloridas formam o circuito Deep Forest Raceway.

O Gran Turismo®7 junta as melhores funcionalidades de sempre do verdadeiro simulador de condução. Com mais de 420 carros disponíveis na Brand Central* e no concessionário de carros usados* logo a partir do dia de lançamento, o Gran Turismo®7 recria o visual e a condução de carros clássicos e supercarros topo de gama com um detalhe sem paralelo. Cada carro tem um comportamento diferente e uma condução única que podes explorar ao longo de mais 90 circuitos em condições climatéricas dinâmicas, e onde se incluem alguns circuitos clássicos da história do GT™, tal como o Deep Forest Raceway.

O Gran Turismo®7 apresenta inúmeros benefícios de jogo para a PlayStation®5, tais como os visuais deslumbrantes com suporte para 4K e HDR a 60 FPS** que permitem ver o sol a brilhar nas curvas da carroçaria do carro; graças ao poder do Ray Tracing na PS5™ é ainda possível captar fotos com um realismo extraordinário; o SSD ultraveloz da consola PS5™ permite carregamentos rápidos para iniciar rapidamente as corridas, entrar nos lobbies, explorar a garagem e navegar de forma veloz pelos vários modos e menus do GT7™. Ainda, com os gatilhos adaptativos do comando sem fios DualSense™ é possível sentir a vibração do sistema de travagem anti bloqueio, das rodas a girar e a variação na resistência da travagem de cada carro. Através do feedback háptico imersivo, é possível sentir a posição na estrada, desde as ligeiras irregularidades no asfalto até às saliências das bermas. E, graças ao áudio em 3D da consola PS5™***, sente a posição dos outros carros e pilotos na estrada com uma claridade única.

Quer sejas um piloto competitivo ou casual, um colecionador, um amante de tuning, um designer ou um fotógrafo, conquista o teu lugar com uma impressionante série de modos de jogo incluindo Campanha GT*, Arcada e Escola de Condução*.

Poderás expandir o verdadeiro simulador de condução para o mundo da cultura automóvel e descobrir o Gran Turismo®7 para a PlayStation®4 e PlayStation®5, a partir de 4 de março de 2022, com a Edição Standard para a PlayStation®4 (69,99€) e para a PlayStation®5 (79,99€) ou com a Edição 25º Aniversário (99,99€).