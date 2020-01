Novo ano, novos jogos para o Xbox Game Pass Ultimate, que já tem alinhamento definido.





- (84/100 no Metacritic) Um jogo de sobrevivência em sociedade onde terás de buscar o calor a qualquer custo e todas as decisões terão um preço. Enquanto líder da última sociedade civilizada na Terra, terás que construir uma cidade para que os sobreviventes possam viver, descobrir novas tecnologias, explorar terrenos inóspitos e, mais importante, gerir e governar a sociedade para a preparar para uma vida num mundo sem piedade. As escolhas não são tão simples quanto parecem e retirar poder ao povo poderá ter um custo tão pesado quanto a responsabilidade que terás ao cuidar deles;– (72/100 no Metacritic) Fica a conhecer uma história original no mundo de Gun Gale Online. Cria o teu próprio avatar e explora terras devastadas enquanto te divertes com empolgantes tiroteios na terceira pessoa neste RPG de ação. Enfrenta inimigos e descobre (ou reencontra) as personagens emblemáticas da série Sword Art Online;– (81/100 no Metacritic) Tekken é um dos clássicos dos jogos de luta e a 7ª edição cresce de popularidade a cada atualização. Um dos grandes destaques da EVO 2019, a maior competição de jogos de luta no Mundo, é o regresso da franquia e a ascensão a um novo nível, com gráficos foto realistas, bem como novas mecânicas de luta e opções, sem perder a atitude, competitividade e bravado nascido das suas raízes nas arcadas, trazendo aquela que é a derradeira experiência de luta na Xbox.