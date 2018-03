Esta semana chega à PlayStation®Store The Curse Of The Pharaohs, a segunda expansão de Assassin's Creed Origins. O título da Ubisoft decorre quatro anos depois da história original, e coloca-te no papel do guerreiro Bayek, que tem como principal missão descobrir a origem da maldição que trouxe os mortos de volta à vida, na misteriosa cidade de Thebes.

Burnout Paradise Remastered marca o regresso das corridas alucinantes de Paradise City. De carro ou de mota, acelera a fundo neste divertido título de arcada com o selo da Eletronic Arts, agora em 4K e 60FPS.

Em Pure Farming 2018 és um pequeno empresário agrícola em Montana, com o desejo de contactar os mercados internacionais de países como Japão, Itália, Colômbia ou Alemanha. Pure Farming 2018 explora ao máximo a tua capacidade de gestão, que deves conciliar com a paixão pela terra, e a vontade de sujar as mãos. Decide que vegetais produzir e que animais criar, neste divertido título para os verdadeiros amantes do campo.



Autor: João Seixas