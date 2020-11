Ofertas de Fim de Ano chegam à PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada da promoção Ofertas de Fim de Ano à PlayStation®Store, o que significa que, até ao próximo dia 22 de dezembro, os jogadores poderão desfrutar de grandes títulos para a PlayStation®4 a preços únicos.

Entre as ofertas disponíveis destaque para DEATH STRANDING, um inovador jogo em mundo aberto que desafia os limites do género de ação e aventura do lendário criador de jogos Hideo Kojima, que antes custava 69,99€ e que, com estas promoções passa a estar disponível por apenas 19,99€. Destaque ainda para a Edição Digital Deluxe de God of War™*, que também passa a custar, até 22 de dezembro, 19,99€* em vez dos 29,99€ habituais. Aqui, vivendo como um homem mortal longe da sombra dos deuses, Kratos tem de se adaptar a terras desconhecidas, a ameaças inesperadas e a uma segunda oportunidade de ser pai.

Com a chegada da promoção Ofertas de Fim de Ano à PlayStation®Store, os jogadores também poderão adquirir a Ultimate Edition de Red Dead Redemption 2 por apenas 34,99€ em vez de 99,99€. Esta Edição inclui todos os conteúdos do Modo de História da Special Edition e bónus adicionais para o online.