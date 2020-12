Ofertas dos 'The Game Awards' chegam à PS Store

De forma a celebrar a semana em que são atribuídos os prémios The Game Awards 2020, a Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada da promoção Ofertas de Fim de Semana à PlayStation®Store, o que significa que, a partir de hoje e até ao próximo dia 14 de dezembro, os jogadores poderão desfrutar de grandes títulos para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 a preços únicos.

Entre as ofertas disponíveis destaque para a Ultimate Edition de Assassin’s Creed Valhalla, disponível para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, que com estas promoções passa a custar 95,99€ em vez dos 119,99€ habituais. Destaque ainda para a Champions Edition (PS4™ & PS5™) e para a Beckham Edition (PS4™ & PS5™) de FIFA 21 que passam a estar disponíveis, até ao dia 14 de dezembro, por 37,79€ (antes 89,99€) e por 36,39€ (antes 69,99€) cada.

Com a chegada da promoção Ofertas de Fim de Semana à PlayStation®Store, os jogadores também poderão adquirir Borderlands 3 (PS4™ & PS5™) com um desconto de 72%, o que significa que o título passa a custar, durante esta campanha, apenas 19,59€ em vez dos habituais 69,99€.

Em destaque na PlayStation®Store, com 50% de desconto face aos seus preços originais, encontram-se ainda Marvel’s Avengers, agora disponível por apenas 34,99€ em vez de 69,99€, e Persona®5 Royal, que passa a custar 29,99€ em vez de 59,99€ até à próxima segunda-feira. As novidades não ficam por aqui e durantes esta campanha os jogadores poderão ainda poupar ao comprar a Edição Premium Online de Grande Theft Auto V que está com um desconto de 58%, custando apenas 14,69€ em vez de 34,99€.

Há mais títulos em destaque e, em baixo, estão alguns deles:

Assassin's Creed Valhalla Ultimate Edition PS4 & PS5: 95,99€ (Antes a 119,99€);

Borderlands 3 PS4™ & PS5™: 19,59€ (Antes 69,99€)

Destiny 2: Beyond Light: 29,99€ (Antes 39,99€)

DOOM Eternal Standard Edition: 23,09€ (Antes 69,99€)

FIFA 21 Champions Edition PS4™ & PS5™: 37,79€ (Antes 89,99€)

FIFA 21 Beckham Edition PS4™ & PS5™: 36,39€ (Antes 69,99€)

Edição Premium Online de Grand Theft Auto V: 14,69€ (Antes 34,99€)

Mafia: Definitive Edition: 29,99€ (Antes 39,99€)

Marvel's Avengers: 34,99€ (Antes 69,99€)

Persona®5 Royal: 29,99€ (Antes 59,99€)

NBA 2K21: 29,39€ (Antes 69,99€)

Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered: 23,99€ (Antes 39,99€)

Star Wars Jedi: Fallen Order: 25,19€ (69,99€)

STAR WARS™: Squadrons: 23,99€ (Antes 39,99€)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Gold Edition PS4 & PS5: 21,99€ (Antes 54,99€)

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2: 33,74€ (Antes 44,99€)

UFC® 4: 41,99€ (Antes 69,99€)

Watch Dogs: Legion - Standard Edition PS4 & PS5: 45,49€ (Antes 69,99€)

RESIDENT EVIL 3: 19,78€ (Antes 59,99€)