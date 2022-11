OficialPi: «É muito importante Portugal estar representado num evento como este»

Miguel Monteiro (mais conhecido no mundo da Internet por 'OficialPi' ou simplesmente 'Pi') vestiu o equipamento, calçou as chuteiras pela primeira vez e foi para dentro de campo representar os influenciadores digitais portugueses no Mundial de futebol organizado pela Adidas - transmitido nos canais de Twitch do espanhol 'TheGrefg'. O YouTuber, de 28 anos, foi apenas um dos 23 'jogadores' que este fim de semana em Sevilha, no Estádio Benito Villamarín, tentaram levar a bandeira portuguesa ao mais alto lugar do pódio, porém foi o único a fazê-lo com a braçadeira de capitão de equipa.





Logo após o duelo com a Espanha, onde Portugal foi goleado por 7-0, Pi esteve alguns minutos à conversa com Record, onde acabou por elogiar o nosso jornal pela presença e cobertura do evento, assim sublinhou a importância de as cores nacionais estarem associadas a iniciativas como esta.

RECORD - Quão difícil foi juntar este pessoal todo? Teve que convencê-los com alguma oferta?

PI - "Com bebida não foi porque eu não sou muito de beber, até acho que sou alérgico a bebida, mas queria agradecer muito ao Record, pela entrevista e cobertura, e à Adidas Portugal pelo esforço feito. O evento foi e está a ser brutal. Foi algo completamente desafiante porque juntámos 23 cabeças que são completamente diferentes. Foi um desafio cumprido, a meu ver. Até a própria organização ficou surpreendida porque todos os nomes que foram colocados acabaram por ser confirmados, ao contrário das outras equipas [seleções] onde houve muitas desistências. Acho que isto é essencial. Por isso é que eu estava aqui a brincar com a nossa, digamos, comitiva de influencers que a nossa primeira vitória foi apanhar o avião e chegar aqui. De resto, está a ser um evento brutal. Acho que é muito importante Portugal estar representado num evento como estes, que aconteceu pela primeira vez, apesar de toda a gente não estar preparada. Para quase todos é a primeira vez que estão no relvado, inclusive eu, que nunca tinha calçado umas chuteiras. É esse tipo de coisas que nós temos de salientar: Portugal no mapa, influencers [portugueses] no mapa. Portugal existe sempre. Queiramos ou não, pode até ser uma derrota no campo, mas será sempre uma vitória para nós, para quem trabalha com a media digital."

R: É verdade que, como influenciador que é, está habituado a marcar presença em eventos que juntam centenas de pessoas, mas como é que foi sentir o apoio deste público que ainda não parou hoje e num palco como o Villamarín?

P: "Definitivamente acho que toda a gente deveria ter a hipótese de experienciar algo assim. Era muito fixe porque as pessoas sentissem isto, pois não têm completamente a noção [do que é estar neste ambiente]. É surpreendente, apesar de serem adeptos de outro país. Claro que existe sempre aquele nervosismo e aquelas inseguranças, mas quem ganha é o público, o espetáculo e, no fundo, todos nós."

R: Arrancaram a competição com uma derrota pesada frente à seleção da casa, a Espanha. Como o balneário reagiu a este resultado desanimador?

P: "O que tem que ficar aqui bem assente é que o grupo esteve sempre muito confiante. Houve sempre aquele espírito de equipa e de comprometermo-nos em darmos o nosso melhor. Nós não somos jogadores profissionais, muitos de nós já praticaram, mas também muitos de nós já não praticam há bastante tempo. Foi um balde de água, sim. Obviamente que ninguém gosta de perder, mas se pensarmos ao contrário, pelo evento, pelas pessoas que estão aqui envolvidas, pela representatividade que a gente tem, acaba por ser uma vitória. É o que é. Dói sempre [uma derrota], 7-0 então... ui. Mas também temos que fixar as coisas boas, na segunda parte foi só um golo. Melhorou. Também temos de dizer que a primeira vez que tocámos numa bola foi mesmo aqui em campo, nos primeiros 15 minutos antes do jogo, ao contrário de a Espanha, que tem estado a treinar há já alguns meses. Mas de resto é o que é: desfrutar do evento, divertir e entreter. Somos entertainers, não somos futebolistas."

R: Sentes que a participação de Portugal neste evento acabará por abrir portas a outros criadores de conteúdo portugueses?

P: "É uma exposição brutal. O público da América Latina é enorme e tendo Portugal aqui representado é algo extremamente importante porque é algo que acontece muito poucas vezes. Quando acontece, tentamos dar o nosso espetáculo, como fizemos no final do jogo, e acho que isso é o mais importante. Dar o espetáculo, manter o desportivismo e não ficar exaltado com possíveis resultados ou entradas. O resto é o que acontece no futebol: a bola é redonda, podia ter sido para o nosso lado, mas é o que é. Aconteceu."

R: Ainda há pouco tempo assistimos a umas cenas lamentáveis entre streamers argentinos e colombianos e eu vi-te muito interventivo junto da equipa, a pedir-lhes para não cometerem este tipo de comportamentos e evitarem ao máximo os conflitos...

P: "Somos todos influenciadores, acabamos por pregar sempre a boa disposição e a boa 'vibe', nunca incentivar o ódio ou qualquer tipo de violência. Isso é o mais importante de tudo. Tal como eu disse, nós não somos jogadores, logo não temos de criar expectativas de nada. Temos de aproveitar, sim, ao máximo o evento que é porque é uma oportunidade única e tendo a oportunidade de Portugal estar representado, obviamente que vai ser sempre uma questão muito importante para que, em próximos eventos, a gente possa participar de novo ou até trazer a organização deste tipo de eventos para Portugal também, com pessoas de vários países."