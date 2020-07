One Punch Man: A Hero Nobody Knows dá as boas-vindas a Watchdog Man e Garou

A Bandai Namco Entertainment revelou um trailer sobre a chegada de Watchdog Man e Garou, já amanhã (dia 21), a One Punch Man: A Hero Nobody Knows.

Watchdog Man, herói de classe S, e Garou, o autoproclamado "Caçador de Heróis", são, respetivamente, o terceiro e o quarto personagem a chegar ao jogo via DLC (o primeiro foi Suiryu e segundo Lightning Max).

Ambos trazem histórias próprias, novos itens de customização e ataques especiais.

Os lutadores podem ser comprados separadamente ou no Character Pack que junta os quatros lançados nas DLC.

Como parte de uma atualização gratuita os jogadores vão receber uma nova arena intitulada "Estádio em Ruínas".

One Punch Man: A Hero Nobody Knows está disponível para PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One.

Autor: Filipe Silva