Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tem dedicado algum tempo e atenção à eterna questão da violência nos videojogos.

Num encontro com membros da indústria e críticos do meio, o líder da maior potência mundial mostrou um vídeo com aquilo que considera serem os casos mais graves de violência no universo do Gaming.

Tratam-se de clips retirados de Call of Duty: Modern Warfare 2, Wolfenstein, Dead by Daylight, Sniper Elite e Fallout 4. Imagens violentas, é certo, mas que podem ser consideradas bem "meiguinhas" tendo em conta algumas das propostas políticas e comentários recentes de Donald Trump.









Autor: João Seixas