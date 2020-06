Othercide promete emoções fortes

Othercide foi desenvolvido pela Focus Home Interactive e pela Lightbulb Crew e é um RPG tático de qualidade e que promete viciar os fãs do género.





Um jogo que se passa num universo negro e misterioso e que chegará para PC, PlayStation 4 e Xbox One já no dia 28 de julho. De acordo com as informações já reveladas, a versão Nintendo Switch será lançada posteriormente.