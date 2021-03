Ou tudo ou nada: Semana decisiva no FPF Masters

Na quinta-feira, dia 25 de março, regressa o FPF Masters eFootball com a penúltima jornada do primeiro nível e muitos jogos decisivos nas quatro séries.

Faltam duas semanas para o final da etapa inicial da competição, sendo que os seis primeiro garantem o apuramento para a fase seguinte.

As Séries A, C e D entram em ação na quinta-feira com o duelo entre TS Warrior e Offset a abrir a semana 6 de competição. Destaque ainda para o confronto decisivo entre o CD Tondela e Native2Empire na luta pelos seis primeiros lugares que dão acesso ao próximo nível. Também na luta pela promoção estão os K1CK na série D que medem forças com o CD Nacional.

Na sexta-feira, a Série A volta a entrar nos campos virtuais, juntamente com a Série B, esta com o duelo entre EGN e Estoril Praia na procura de um lugar seguro para continuar em prova. Já na Série A, o Sporting CP vai ter um jogo fulcral frente aos Grow uP.