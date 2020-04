Pac-Man Championship Edition 2 gratuito na PS4 e na Xbox One

Sem anúncios, Pac-Man Championship Edition 2 está neste momento gratuito nas consolas da Sony e da Microsoft.

Ainda assim, na passada quarta-feira (22) o videojogo chegou a estar de graça, durante uma hora, na PlayStation Store.

A razão para Pac-Man CE 2 estar a ser oferecido é desconhecida mas, por este ano comemorar-se o 40º aniversário do lançamento do primeiro Pac-Man (para arcadas em 1980) esta pode ser uma forma da Bandai Namco comemorar com os fãs.

O jogo em oferta foi desenvolvido pela Bandai Namco Studios e publicado pela Bandai Namco Entertainment em setembro de 2016 para PC, PlayStation 4 e Xbox One e chegou à Nintendo Switch em fevereiro de 2018.

Autor: Filipe Silva