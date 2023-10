Pac-Man Mega Tunnel Battle: Começa a 'corrida' em consolas e PC

A editora e estúdio de videojogos Bandai Namco Europe S.A.S. anunciou hoje PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE: CHOMP CHAMPS, que traz a série multijogador PAC-MAN Battle Royale para plataformas de jogos modernas com visuais aprimorados, novos modos de jogo, uma série de opções de personalização e novas músicas. O jogo também promete subir de nível na competição com jogo multiplataforma que permite até 64 jogadores a competir entre si e adiciona matchmaking personalizado com um Friend Sytem, modo de ranking e tabelas de classificação globais. PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE: CHOMP CHAMPS está a devorar o seu caminho para a Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation®®4, Xbox Series X | S e PC via Steam®.

PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE: CHOMP CHAMPS traz muita variedade e recursos que tornam a esta versão única do PAC-MAN Battle Royale ainda mais divertida. No jogo, os jogadores devem abrir caminho através de vários labirintos interconectados para se tornarem no Chomp Champ – também conhecido como o último PAC em pé no final de cada partida. Ganhe vantagem sobre outros jogadores ou vira o jogo contra Fantasmas, utiliza uma variedade de Itens de Poder que dão escudos PAC-MAN, velocidade melhorada e muito mais. Os jogadores também podem sabotar a tua competição ao usarem Itens de Poder que ajudam os Fantasmas. Eles não só serão capazes de cortar através da dieta regular de pontos do PAC-MAN e frutas ocasionais, mas também podem cortar através de outras personagens PAC-MAN controladas pelo jogador. Além disso, os jogadores podem afirmar o seu próprio estilo único ao personalizarem o seu PAC com uma divertida variedade de cosméticos para o corpo, cabeça e rosto.

Para aqueles que gostam de competição saudável, PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE: CHOMP CHAMPS permite que os jogadores compitam nos modos Ranked ou Eliminação, ou assistam a partidas regionais ou a partir da tabela de classificação global. O jogo Battle Royale para 64 jogadores é aprimorado com jogos multiplataforma e matchmaking baseados em habilidades, e ampliam o campo para a competição que permite aos jogadores escolherem contra quem querem competir.