Pack consola PS5 - EA Sports FC 24 já está disponível para reserva

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o Pack Consola PlayStation®5 - EA SPORTS FC™ 24, que estará disponível a partir do próximo dia 29 de setembro, data de lançamento do aguardado título que traz uma autenticidade inigualável para dentro do campo, já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais, como na PlayStation Direct. O pack custa 619,99€, no entanto, quem o adquirir entre hoje e o próximo dia 12 de outubro, paga apenas 499,99€*, o que permitirá poupar 120€.

Este Pack, que foi anunciado recentemente através do Blog Oficial da PlayStation®, inclui uma consola PlayStation®5 e um comando sem fios DualSense™, um voucher para o EA SPORTS FC™ 24 (jogo completo), e ainda um voucher para transferir conteúdo digital para o EA Sports FC 24 Ultimate Team, que inclui 1 Rare Gold Players Pack** e 3 loan Players para 5 partidas Ultimate Team, não trocáveis.

De lembrar que, para além deste Pack, foi ainda anunciado outro, ideal para quem já tem uma consola PlayStation®5, que inclui o seguinte: um comando sem fios DualSense™, um voucher para o EA SPORTS FC™ 24 (jogo completo), e ainda um voucher para transferir conteúdo digital para o EA Sports FC 24 Ultimate Team, que inclui 1 Rare Gold Players Pack** e 3 loan Players para 5 partidas Ultimate Team, não trocáveis. Este pack estará disponível a partir do próximo dia 18 de outubro, tanto nos pontos de venda habituais, como na PlayStation Direct.

De lembrar também que recentemente foi anunciado que a Ultimate Edition do EA SPORTS FC™ 24, que traz uma autenticidade inigualável para dentro do campo, já está disponível para transferência, para os jogadores da PlayStation®5 e da PlayStation®4, na PlayStation®Store, por 109,99€. Os jogadores que adquiriram anteriormente o EA SPORTS™ FIFA 23 através da PlayStation®Store ou sejam membros da EA Play, poderão, por outro lado, adquirir esta Ultimate Edition do EA SPORTS FC™ 24 na PlayStation®Store com 10% de desconto no preço de reserva, ou seja, por 98,99€.

O EA SPORTS FC™ 24 representa uma nova era para o The World’s Game: com mais de 19 000 jogadores e jogadoras totalmente licenciados, mais de 700 equipas e mais de 30 ligas na experiência de futebol mais autêntica alguma vez criada. Nesta experiência, os jogadores poderão sentir-se ainda mais próximos do jogo com três tecnologias de ponta que potenciam um realismo sem paralelo em todos os encontros:

A Tecnologia HyperMotionV, que capta o jogo à medida que é verdadeiramente jogado, utilizando dados volumétricos de mais de 180 encontros masculinos e femininos profissionais para garantir que o movimento em campo reflete com precisão a ação do mundo real;

Os PlayStyles, que dão maior dimensão a atletas, interpretando dados da Opta e outras fontes em habilidades de assinatura que melhoram o realismo e a individualidade de cada jogador e jogadora;

O Motor Frostbite™ aperfeiçoado, que traz o The World’s Game com os detalhes mais realistas de sempre, dando um novo nível de imersão a cada encontro.