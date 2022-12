Paços de Ferreira DJE lidera no futebol virtual

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Chegou ao fim a segunda jornada da eLiga Portugal, para o grupo A, com o FC Paços de Ferreira DJE a alcançar o primeiro lugar.

Os castores, que esta ronda mediram forças com o Estoril Praia, venceram a primeira partida por 4-2 e, de seguida, empataram a um golo, somando assim quatro pontos.

O FC Paços de Ferreira DJE ocupa assim a primeira posição da tabela, mas apenas a diferença de golos separa os pacenses de Marítimo K1CK e Sporting CP, equipas que somam igualmente seis pontos.

Os dois conjuntos, de resto, empataram ambos os encontros que protagonizaram nesta ronda. Após uma igualdade a dois golos, insulares e leões não foram capazes de inaugurar o marcador, pelo que continuam lado a lado na tabela.

Também o eFCPorto SoccerSoul, na estreia nesta edição da competição, não foi além de dois empates. Os dragões mediram forças com o Rio Ave FC e, uma vez mais, ao 2-2 inicial seguiu-se um embate sem golos.

Por fim, GD Chaves Esportzy e Casa Pia FTW confirmaram que o dia era mesmo de empates no Campeonato Nacional: nos últimos encontros da noite, duas igualdades a um golo selaram as contas do grupo.

A eLiga Portugal regressa agora no dia 21 de dezembro para a segunda jornada do Grupo B.