Park Beyond colabora com plataforma Mod.io

A Bandai Namco Europe e Limbic Entertainment anunciam que fizeram uma parceria com mod.io para oferecer uma plataforma de partilha de conteúdo gerado pelo utilizador (UGC) multiplataforma aos jogadores no próximo Park Beyond. mod.io fará sua estreia no jogo em agosto de 2023.





Mod.io é uma solução UGC multiplataforma que alimenta mais de 150 jogos gerados pelo utilizador para jogadores no PC e nas consolas. Quer se trate de parques cheios, edifícios ou qualquer outro tipo de criações, os jogadores de Park Beyond poderão partilhá-los e descarregar criações de outros diretamente no jogo ou através de impossify.com.

"Historicamente, jogos como Park Beyond têm alimentado comunidades de criadores notáveis. Em colaboração com a Bandai Namco Europe e a Limbic Entertainment,o nosso objetivo é expandir o alcance do conteúdo gerado pelo utilizador para um público mais amplo, e abranger os jogadores de PC e das consolas. Estamos entusiasmados em juntar-nos à Bandai Namco e à Limbic Entertainment, bem como à sua comunidade de criadores, com o objetivo de tornar o suporte da UGC universalmente acessível para os seus jogadores. ", disse Scott Reismanis, CEO e cofundador da mod.io.

"O propósito do Park Beyond é permitir que os jogadores realizem os seus sonhos de infância. Na Limbic Entertainment pensamos que os sonhos são feitos para serem partilhados. O nosso objetivo é permitir que o maior número possível de pessoas ofereça ao mundo as suas mais belas memórias, e logo ficou claro que queríamos uma solução UGC multiplataforma. Assim, trabalhar com a mod.io, que tem um histórico comprovado em vários jogos conhecidos, foi uma escolha óbvia. Mal podemos esperar para ver o que nossa comunidade criará no Park Beyond e partilhará com mod.io." disse Lionel Lovisa, Director Geral do Estúdio da Limbic Entertainment.

Para garantir serviços perfeitamente configurados, todos os recursos do mod.io para o jogo serão implementados em agosto de 2023.

Também teremos conteúdo louco da equipa Park Beyond com DLCs como parte do Season Pass, bem como DLCs gratuitos a partir do lançamento do jogo. A partir deste mês de agosto, os jogadores podem esperar um novo tema fantástico, 3 novos artistas, pré-fabricados, 50+ itens de cenário, para tornar os seus parques ainda mais únicos. Setembro trará dois novos módulos para a criação de montanhas-russas, seguidos neste outono com a introdução de mapas de desafios para gestores de parques especializados enfrentarem. E, claro, as festas de fim de ano trarão alguns conteúdos gratuitos; Os jogadores podem esperar que os piratas ancorem no seu parque. Entra e depois, Park Beyond receberá mais conteúdo não anunciado para os jogadores darem largas à sua criatividade e passarem incontáveis horas a jogar.

Finalmente, após o Open Beta Test em maio e depois de obter feedback valioso dos jogadores, Park Beyond realizará um Open Beta Test de 7 a 16 de junho. Esta será a última hipótese de experimentar Park Beyond antes do lançamento e obter o Golden Omnicar, o bónus de participação Beta.

Park Beyond será lançado dia 16 de junho para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.