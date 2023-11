Park Beyond dá as boas vindas ao DLC Chicken Run

A editora Bandai Namco Europe fez uma parceria com o estúdio de animação vencedor do Oscar®, Aardman, para trazer Chicken Run para Park Beyond a 15 de dezembro. O lançamento de Chicken Run: Dawn of the Nugget Theme World coincidirá com o lançamento global do filme na Netflix no mesmo dia.

Para celebrar o lançamento do filme, este DLC trará dois novos animadores de penas, carros de montanha-russa peculiares e módulos, bem como dois novos planos de passeios divertidos para os visitantes se divertirem. Os jogadores não devem colocar todos os ovos na mesma cesta: um grande parque de diversões tem diversos temas ao seu redor, e o Chicken Run: Dawn of the Nugget Theme World adicionará centenas de novos itens de cenário para criar uma nova atmosfera campestre.

Chicken Run: Dawn of the Nugget Theme World estará disponível para compra no dia 15 de dezembro para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Cada jogador de Park Beyond ainda terá um pedaço da diversão com uma skin gratuita de Chicken Run: Dawn of the Nugget para o passeio plano Shinning Pendulum adicionado através de uma atualização.

"Estamos felizes em colaborar com a Aardman para trazer o seu fantástico IP Chicken Run para Park Beyond, pois ele este encaixa muito bem com a atmosfera do jogo. Desde o lançamento, continuamos a trabalhar para tornar o jogo uma experiência melhor, além de adicionar conteúdo empolgante." disse Stephan Winter da Limbic Entertainment: "Estamos a ver a comunidade responder positivamente à direção em que estamos a caminhar e confiar que Chicken Run: Dawn of the Nugget Theme World inspirará a criatividade dos jogadores."

Finalmente, como agradecimento do estúdio aos primeiros utilizadores do jogo, embora este DLC não faça parte do passe anual, os jogadores que reservaram Park Beyond como uma edição Standard ou Deluxe, digital ou física, poderão reivindicar este DLC gratuitamente quando ele for lançado. O processo para resgatar o DLC será partilhado nos canais de media social da Bandai Namco Europe e Park Beyond.