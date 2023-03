Park Beyond já tem data de lançamento

A Bandai Namco Europe e a Limbic Entertainment revelam que o jogo imaginativo de simulação de parques temáticos Park Beyond vai abrir as suas portas no dia 16 de junho de 2023. As reservas já estão disponíveis, com diferentes edições listadas abaixo. Cada reserva vem com um bónus especial: o PAC-MAN™ Impossification set, composto por passeios planos, lojas, artistas e itens decorativos exclusivos.Também convidamos os aspirantes a visionários para participar num Closed Beta Test, que será realizado de 9 a 19 de maio no PC.Os participantes do Closed Beta Test que mais tarde comprarem o jogo desbloquearão a skin dourada para o omnicar, o veículo usado nas montanhas-russas de Park Beyond.PC Retail Day-1 Edição de Ingresso – FísicoCódigo base do jogoSteelBook [en]®Banda sonora física e digital por Olivier DerivièrePostaisAutocolantesDeluxe Edition: VISIONEER Edition – DigitalJogo baseZOMBEYOND Impossification SetPark Beyond: Annual Pass - um Passe de Temporada incluindo os 3 DLCs futurosConjunto de Montanhas-Russas Bónus Passe Anual com 5 skins exclusivas para carrosCollector’s Edition: IMPOSSIFIED edition – FísicaTudo incluído na Edição VISIONEERBanda sonora física e digital por Olivier DerivièreEstatueta Omnicar DeskArtbook [en]CartazLanyard e crachá da equipaBEYOND SEAS SetPark Beyond está programado para ser lançado no dia 16 de junho de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.