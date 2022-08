Park Beyond: Máximo controlo criativo para criar parques de sonho

Descobre o novo trailer de Park Beyond protagonizado por personagens da campanha do jogo ocupados a tornar as suas ideias mais loucas numa realidade e a dar mais informações sobre o edifício modular com uma extensa personalização para criar um parque totalmente personalizado.

Park Beyond é uma nova tomada sobre jogos de simulação de gestão de parques temáticos desenvolvidos pelo estúdio alemão Limbic Entertainment. Como arquiteto visionário, os jogadores assumirão a fantástica tarefa de construir e gerir cada detalhe do seu próprio parque de diversões com uma reviravolta.

Passeios de engenharia para os seus parques os jogadores descobrirão em breve que não existe tal coisa como impossível em Park Beyond com a Impossificação: um conceito em que a tecnologia, o dinheiro e a gravidade não são obstáculos intransponíveis.

Os jogadores serão capazes de criar os seus próprios porta-copos usando um sistema de colocação modular, permitindo-lhes ajustar facilmente as inclinações da pista, bocejar, lançar, rolar e dar voltas. Módulos como um canhão ou uma rampa entram no jogo a qualquer momento na criação da tua montanha-russa para dar aos visitantes a emoção da sua vida.

O que também torna um dia no parque tão memorável é a paisagem, e os jogadores terão toda a liberdade para expressar a sua personalidade e criatividade com o sistema de construção modular, permitindo-lhes projetar totalmente lojas, decorações e instalações para construir o parque dos seus sonhos.

Milhares de ativos divididos em vários temas, como um tema ocidental, um tema DaVinci, Candyville vai permitir que os jogadores desenhem distritos temáticos inteiros no parque, ou misturem e combinem, qualquer elemento para um número próximo de infinitas possibilidades.

Os arquitetos visionários poderão então partilhar o seu trabalho com todos os outros jogadores, quer estejam a jogar nas consolas ou no PC. As criações dos jogadores, como lojas, porta-copos e até parques inteiros estarão disponíveis para que todos possam desfrutar!

Park Beyond será lançado em 2023 para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.