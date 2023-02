Park Beyond: Trailer do Dia dos Namorados já está disponível

O amor está no ar e Phil está encantado por nos receber uma vez mais para um passeio pelo parque, desta vez com uma reviravolta romântica. Casais adoráveis desfrutam de um dia despreocupado em passeios imperdíveis e passeiam pelo parque que ele decorou, apenas para a ocasião, com o colorido tema Candyville - perfeito para namorados gulosos.Este novo trailer apresenta a atração principal do dia, o passeio match maker com as suas cabines em forma de coração, e mostra como tudo pode ser personalizado em Park Beyond. Adiciona facilmente quaisquer elementos a lojas, caminhos e decoração para te adaptares à atmosfera com que sonhas, ou para criares os seus próprios ornamentos, lojas e montanhas-russas de raiz. A tua imaginação é o limite!