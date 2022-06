Paulo Futre e Mr. Remedy alinham no Mario Strikers: Battle League Football

Mario Strikers: Battle League Football, para a Nintendo Switch, já está disponível e apresenta Strike – o desporto de cinco contra cinco que incentiva o caos e onde se faz o que for preciso para vencer. É como o futebol, se o futebol não tivesse árbitro nem regras. Naturalmente, o célebre futebolista, Paulo Futre, e o divertido streamer, Mr. Remedy, não resistiram a juntar-se à diversão: assista ao momento histórico e hilariante no vídeo Mario Strikers: Battle League Football - Relato por Paulo Futre e Mr. Remedy! (Nintendo Switch).

Em Mario Strikers: Battle League Football, os jogadores podem escolher entre muitas caras já conhecidas do Reino Cogumelo, incluindo Mario, Peach, Donkey Kong e Toad, e jogar localmente* com até oito jogadores ou participar em competições online.** Os jogadores podem usar uma entrada em equipa para ajudar um companheiro de equipa a cobrir terreno extra, derrubar adversários ou apanhar uma orbe strike para disparar um hiper-remate para marcar dois pontos… se atingirem o objetivo com sucesso. Strike não tem faltas – o que significa que a equipa adversária vai desejar nunca se ter cruzado consigo!

Mesmo sem regras, a proteção é primordial. Embora este seja um jogo no qual facilmente se salta para a ação, os jogadores também podem implantar estratégias mais completas, usando equipamentos chamativos que podem ser equipados para aumentar as estatísticas da sua equipa e cujos atributos variam entre as personagens, incluindo maior velocidade e remates, mais potencial de pontuação, ou capacidade extra de resistir a desarmes. Cada personagem tem também o seu próprio estilo Striker por descobrir.

Já devidamente equipados, os jogadores podem reunir os seus temíveis amigos no modo Clube Strikers, apenas online. Neste modo, os jogadores podem criar o seu próprio clube com até 20 atacantes ou juntarem-se a um já existente e, em seguida, competir contra outros clubes para ganhar pontos e subir no ranking em cada temporada. Os proprietários de clubes podem personalizar o uniforme do clube e também obter insígnias após cada partida, que podem ser usadas para personalizar o estádio do clube.