PAW Patrol: Grand Prix está agora nas consolas e PC

A Outright Games, uma das principais editoras globais de entretenimento interativo familiar, em afiliação com a Paramount Consumer Products, a Nickelodeon e a Spin Master Ltd., uma empresa de brinquedos e entretenimento infantil global e os criadores de PAW Patrol, lançaram hoje PAW Patrol: Grand Prix. Desenvolvido pela 3D Clouds, este primeiro kart racer e quatro jogadores paw patrol video game, vai dar aos jogadores a oportunidade de correr em torno dos seus locais favoritos da série de tv de sucesso numa tentativa de ganhar a Pup Cup. PAW Patrol: Grand Prix já está disponível na PlayStation 4®, PlayStation 5, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox X|S e Steam.

Junta-te a Ryder, Chase, e o resto da Patrulha PAW na sua missão mais rápida de sempre... para ganhar a Taça Pup! Os jogadores poderão percorrer 11 pistas em Adventure Bay, Jake's Snowboarding Resort, jungle e muito mais para descobrir quem é o piloto mais rápido de todos. Mas cuidado com o Prefeito Humdinger, que estar ao virar da esquina no seu carro para causar todo o tipo de caos na pista!

Além de ser o primeiro piloto de karts da PAW Patrol, PAW Patrol: Grand Prix é o primeiro jogo multijogador da PAW Patrol que permite até 4 jogadores ao mesmo tempo, permitindo que toda a família jogue junta através de ecrã dividido. Corre para te tornares um campeão usando power ups e boosts como balões de água, bolas de neve e explosões de confettis. As estrelas de pista mais experientes poderão jogar em modo dificil, enquanto os jogadores mais jovens podem usar opções de controlo fáceis com aceleração automática para guiá-las até à linha de chegada.

Paw Patrol: Grand Prix é baseado na PAW Patrol, a premiada série de animação de sucesso que acompanha as aventuras de um rapaz experiente em tecnologia chamado Ryder e sua equipe de filhotes que estão prontos para salvar o dia. Um dos programas infantis mais populares do mundo, o seu sucesso transformou a franquia num verdadeiro fenómeno global.

PAW Patrol vai celebrar o seu 10º aniversário no próximo ano, e vai lançar a nova longa-metragem de animação, PAW Patrol: The Mighty Movie™. Este será o segundo filme da franquia, depois do sucesso global da PAW Patrol: The Movie™ do ano passado, produzido pela Spin Master Entertainment em associação com a Nickelodeon Movies e distribuído pela Paramount Pictures. Paw Patrol: The Movie classificou-se em 1º em 25 países, e ganhou mais de $140M na bilheteira global. Continua a ser um sucesso na plataforma de streaming da Paramount, a Paramount+.

Terry Malham, CEO da Outright Games, disse:"Estamos absolutamente emocionados por ter hoje Paw Patrol: Grand Prix nas mãos dos jogadores. Foi um prazer voltar a trabalhar com a Nickelodeon para trazer o nosso quarto jogo PAW PATROL aos ecrãs dos fãs. Estamos muito entusiasmados por poder oferecer um jogo de corridas tão excitante, especialmente aquele em que as famílias podem jogar juntas, independentemente da idade ou da experiência. Vemo-nos na pista!

PAW Patrol: Grand Prix está disponível agora na PlayStation 4®, PlayStation 5, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox X|S e Steam.