A Outright Games, uma das principais editoras de entretenimento interativo familiar, sob licença da Paramount Consumer Products, está entusiasmada em partilhar que PAW Patrol World está disponível para jogar a partir de hoje. Este jogo de aventura em mundo aberto é lançado durante um ano emocionante para a franquia, quando a premiada série animada PAW Patrol™, produzida pela Spin Master Entertainment, comemora o seu aniversário de 10 anos. PAW Patrol World já está disponível para a PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox X|S e Steam.

PAW Patrol World é um jogo de aventura de mundo aberto onde jogadores de todas as idades podem explorar as ruas da cidade natal dos filhotes de Adventure Bay e mais além. O jogo também apresenta dobragens originais do Reino Unido para a série, incluindo Justin Paul Kelley como Chase, Solomon Brown como Ryder, Kallan Holley como Skye e Devan Cohen como Rubble e muito mais!

Apresenta todas as personagens icónicas da amada série de TV, e os jogadores vão precisar de trabalhar juntos para parar o prefeito Humdinger e sua Kitten Catastrophe Crew que estão a preparar algo mau e planeiam interromper o festival PAW Patrol Day. Os jogadores podem escolher entre 8 personagens jogáveis, incluindo a equipa original Chase, Skye, Marshall, Rubble, Rocky e Zuma, bem como os favoritos dos fãs Tracker e Everest. Os jogadores podem alternar perfeitamente entre toda a equipa durante as suas missões e utilizar cada uma das suas PAW-sonalidades, veículos e habilidades PAW únicas para corresponder às missões em mãos e trazer a paz de volta à Adventure Bay!

Com opções para explorares sozinho ou em equipa com cooperativa de sofá para 2 pessoas, o PAW Patrol World proporcionará horas de diversão até mesmo para os fãs mais jovens da PAW Patrol. Além de caminhões cheios de missões e missões secundárias, os jogadores podem desbloquear trajes de personagens inspirados no programa de TV, personalizações de veículos, adesivos, emojis e muito mais! Os jogadores de olhos de águia também podem ver a galinha de estimação premiada do prefeito Goodway, Chickaletta, apresentada em várias obras de arte colecionáveis ao longo do jogo.

Stephanie Malham, COO da Outright Games, diz: "Na Outright Games, dedicamo-nos a transformar as franquias mais amadas do mundo em entretenimento acessível para fãs de todas as idades. Criar um relacionamento de longa data com marcas icónicas como Nickelodeon, Paramount e Spin Master tem sido uma delícia e estamos muito orgulhosos de ter criado cinco jogos PAW Patrol. Este ano marca o 10º aniversário da franquia PAW Patrol e, para comemorar, estamos muito satisfeitos por lançar este novo jogo."

PAW Patrol World é baseado em Spin Master's PAW Patrol, a premiada série animada pré-escolar de sucesso que segue as aventuras de um rapaz experiente em tecnologia chamado Ryder e sua equipa de filhotes que estão prontos para salvar o dia. Um dos programas infantis mais populares do mundo, o seu sucesso transformou a franquia num verdadeiro fenómeno global. Desde o seu lançamento em 2013, o PAW Patrol atualmente é exibido em mais de 180 territórios e em 35 idiomas, classificando-se consistentemente como uma das séries pré-escolares mais bem avaliadas e alcançando mais de 350 milhões de lares em todo o mundo. A série foi recentemente renovada para uma 10ª temporada (26 episódios) que seguirá o pacote de filhotes PAW, incluindo Chase, Marshall, Rubble, Skye, Rocky, Zuma, Everest e Tracker, em missões de resgate e aventuras ainda mais cheias de ação - seja nas profundezas das regiões inexploradas da selva ou problemas fora deste mundo em Adventure Bay.

PAW Patrol World já está disponível para jogar na PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox X|S e Steam.