Pedro Tim 23 já está a reconstruir o Benfica de Jesus

O YouTuber Record Pedro Tim 23 continua a carregar fortes nos conteúdos e o regresso de Jorge Jesus ao Benfica não poderia ser esquecido. Desta vez a aposta é reconstruir o plantel do Benfica, já com o novo timoneiro das águias ao leme, e com a chegada de grandes craques do futebol mundial, algo que poderá também acontecer no 'mundo real'.