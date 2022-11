Pedro Tim: «Porque não uma segunda edição do Mundial de streamers em Portugal?»

Pedro Tim também foi um dos influenciadores portugueses que marcou presença na primeira edição do Mundial de streamers para defender as cores nacionais no relvado do estádio Benito Villamarín. O jovem YouTuber falou ao nosso jornal sobre como surgiu o convite para fazer parte da 'comitiva' portuguesa que viajou para Sevilha, as sensações que teve quando esteve em campo por Portugal e ainda destacou a competência e capacidade que existe no nosso país para receber e organizar futuros eventos deste género."Quando me convidaram disse logo que sim. A Adidas fez um esforço muito grande em Portugal para que de facto nós estivéssemos aqui presentes, foi muito complicado ao início porque, como devem calcular, isto envolve muitas agendas e tudo aquilo que são aquelas burocracias mínimas como o número de calçado, tamanho de equipamentos... O Pi nessa parte também foi fundamental porque desempenhou um grande trabalho. A Adidas Portugal também está de parabéns e para mim é um orgulho enorme representar Portugal, apesar de o primeiro resultado não ter sido bom. Vamos ver agora o segundo [frente à França]. Estou a gostar e acho que principalmente a nossa união e vontade acho que é o fundamental."PT: "Estar lá dentro é uma sensação única. Sentir que o público no final, que nos aplaudiu e teve umas brincadeiras connosco... cantaram 'Portugal, Portugal, Portugal'. Foi muito fixe. É uma sensação boa, mas pronto, agora é preparar já o segundo jogo. Vamos tentar divertir-nos, ganhar também se possível, e é isso."PT: "A maioria do público que está aqui são seguidores de YouTubers de grande maioria da América do Sul, mas há sobretudo muitos espanhóis. De Portugal temos poucos, temos ali alguns, é verdade, mas temos de perceber que para além do desporto e neste caso do futebol, que esta malta segue estes influenciadores. Mas atenção, se isto acontecesse em Portugal, tenho a certeza que também enchia uma grande parte de um estádio. Acho que em Portugal este formato funcionaria perfeitamente. Temos pessoal e condições para fazer isso. Porque não uma segunda edição em Portugal? Temos condições e estádios para isso...", questionou.