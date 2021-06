O Comité Paralímpico Internacional vai lançar o Pegasus Dream Tour, o primeiro videojogo oficial dos Jogos Paralímpicos! Este é oficialmente lançado a 24 de junho de 2021 e estará mundialmente disponível em smartphones antecipando o grande acontecimento desportivo que irá decorrer em Tóquio entre 24 de Agosto e 5 de setembro.

Por enquanto, o sistema de pré-registo está aberto pelo que os interessados já o poderão fazer no site oficial da Pegasus em https://pegasus-dream.com/en/ bem como no Google Play e na Apple App Store.

Este videojogo inédito surge com o intuito de promover o Movimento Paralímpico, de criar relação com novas audiências e de ser uma nova forma de divulgação desporto paralímpico.

Desenvolvido pela JP Games, um estúdio fundado pelo célebre diretor e produtor de jogos japonês Hajime Tabata, o Pegasus Dream Tour é um jogo de avatar (Massive Avatar RPG) que coloca os jogadores nuns Jogos Paralímpicos virtuais que acontecem numa metrópole futurista e inclusiva conhecida como Pegasus City!

O jogo gera um avatar avançado chamado "Mine" que persegue o seu sonho de se tornar atleta paralímpico e é criado com base no rosto dos próprios jogadores através de uma foto tirada pelo smartphone. Este avatar pode desenvolver relações com outros avatares percorrendo livremente a cidade e participando em diferentes competições.

Os jogadores podem participar em competições online de atletismo, basquetebol em cadeira-de-rodas, Boccia e futebol de 5 sendo que o Pegasus Dream Tour está disponível em inglês, japonês, francês, alemão e espanhol.

Adicionalmente, os jogos contam com a presença de nove dos melhores atletas paralímpicos mundiais que aparecem durante as competições online!

São eles:

- Takayuki Hirose (jogador japonês de boccia)

- Patrick Anderson (jogador canadiano de basquetebol em cadeira de rodas)

- Holly Robinson (neozelandesa do atletismo)

- Silvio Velo (lenda argentina do futebol de 5)

- Manami Tanaka (jogadora de ténis japonesa em cadeira de rodas)

- Kohei Kobayashi (jogador de badminton japonês)

- Rie Ogura (jogadora de badminton japonesa)

- Scout Bassett (atleta americana)

- Chaiwat Rattana (atleta tailandês).