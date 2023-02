Peppa Pig: World Adventures: Trailer de gameplay lançado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já está disponível um novo trailer de Peppa Pig: World Adventures, que oferece um primeiro olhar sobre o gameplay do mais recente videojogo da Peppa Pig!

Nesta nova aventura interativa, os fãs do PEPPA PIG podem explorar Itália, Alemanha, Espanha, Hollywood e muito mais para completar missões e recolher postais nas suas viagens. Eles podem voar para a Austrália e explorar o oceano num submarino, andar num táxi amarelo icónico em torno das lendárias ruas de Nova Iorque, e visitar alguns dos pontos turísticos mais famosos do mundo, incluindo a Torre Eiffel em Paris e o Palácio de Buckingham em Londres. Os jogadores também podem assumir o design de interiores e personalizar a sua própria casa de família no bairro de Peppa.

Peppa Pig apareceu pela primeira vez no ecrã em 2004 e desde então cresceu para se tornar o melhor amigo de pré-escolares em todo o mundo. Peppa Pig: World Adventures será o segundo jogo de vídeo PEPPA PIG a ser lançado em dois anos após o sucesso de My Friend Peppa Pig, de 2021.

Criado pela Outright Games, a principal editora global de entretenimento interativo infantil em colaboração com a Hasbro, Peppa Pig: World Adventures será lançado a 17 de março de 2023 para a Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC.