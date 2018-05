Continuar a ler

"Estamos muito satisfeitos com o facto de as equipas de primeira linha do futebol profissional português serem recriadas com grande perfeição naquele que é reconhecido como o mais realista dos jogos digitais de futebol", referiu Pedro Proença, atual presidente da Liga Portugal."Estamos ansiosos por trabalhar em estreita colaboração com a KONAMI no sentido de retratar o talento e o ritmo da nossa principal liga. A estética e o nível de controlo do PES 2019 serão a montra perfeita para as 18 equipas da Liga NOS", continuou.Jonas Lygaard, principal diretor da KONAMI, também já reagiu ao anúncio desta parceria: "Trazer a Liga NOS para o PES 2019 é um sinal claro de que estamos comprometidos em dar aos fãs mais do que eles querem – mais conteúdos licenciados. O estabelecimento de uma parceria com a Liga NOS é apenas um dos muitos passos que estamos a dar para elevar o PES a novos patamares e estamos ansiosos por trabalhar em conjunto para levar esta excitante liga ao PES 2019"."Continuamos a acreditar no poder do futebol e o PES 2019 será o nosso mais poderoso jogo de sempre, disponibilizando mais ligas oficiais e clubes do que nunca", concluiu Lygaard.