PES 2020: Record transmite Triangular com Boavista, Tondela e Portimonense

Enquanto não regressa o futebol profissional, a bola irá rolar no futebol virtual. Entre os dias 29 de maio e 2 de junho, Boavista, Tondela e Portimonense irão competir no Torneio Triangular 3x3 de eFootball 2020, no Pro Evolution Soccer. Record irá transmitir todas as partidas no seu site.



A organização da prova é feita por estas três equipas do escalão máximo do futebol português. O jogo de abertura do torneio será já esta sexta-feira, pelas 21h30, e colocará Boavista e Portimonense frente a frente.



O restante calendário da prova:



Sábado 30 de Maio

16:00 – Portimonense-Tondela

17:00 – Tondela-Boavista

18:00 – Portimonense-Boavista



Segunda, 1 de Junho

21:30 – Tondela-Portimonense



Terça, 2 de Junho

21:30 – Boavista-Tondela