PES 2020: Renato Sanches e Sérgio Oliveira nos jogadores em destaque

Renato Sanches destacou-se na vitória fora de portas do Lille contra o Angers ao marcar o segundo e último golo do encontro.





A versão especial de Renato Sanches começa com 86 pontos de média mas no nível máximo o jogador chega aos 95.Já Sérgio Oliveira esteve em evidência no clássico da 20ª jornada da 1ª Liga, frente ao Benfica no Dragão, ao marcar o primeiro golo do triunfo, por três bolas a duas, dos azuis e brancos sobre as águias.Com uma pontuação inicial de 83, o médio português é capaz de chegar a 90 de overall.Filipe Silva