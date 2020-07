PES 2021 com a Liga NOS licenciada e um preço de venda 'low cost'

A KONAMI adiantou esta sexta-feira mais pormenores da inovadora atualização que servirá de lançamento para a edição de 2021 do PES, dando a conhecer o preço da nova versão, as equipas e provas licenciadas e ainda os estádios 'verdadeiros' que estarão disponíveis.





Nesse sentido, comecemos por olhar ao preço desta atualização, que terá um custo de 29,99 euros, sendo prometido um desconto para quem já possua o PES 2020. O lançamento será em meados do mês de setembro, no dia 15.Quanto a licenças (poderá consultar a lista abaixo), a KONAMI revelou que mantém a Liga NOS no seu elenco, o que permitirá jogar com as equipas do nosso campeonato totalmente licenciadas, sendo que a nível de estádios apenas estará disponível a recriação fiel do Estádio José de Alvalade.De notar que apenas a Ligue 1, Ligue 2, Eredivisie e a Premier League escocesa - tal como os campeonatos sul-americanos - terão os seus planteis totalmente atualizados à data do lançamento desta versão, algo que se justifica pelo facto de os restantes fecharem mercado bem depois da data de lançamento devido à situação de Covid-19. Uma das afetadas é a Liga NOS, que tal como a espanhola, inglesa ou italiana somente terá os planteis de 2020/21 quando for lançado o patch de atualização, a lançar pouco depois do fecho dos mercados.Lembre-se que a decisão da empresa japonesa em não lançar um novo jogo para 2021 passa pela aposta na nova geração de consolas - com a PS5 e a Xbox Series -, com a implementação do inovador motor de jogo Unreal Engine já no próximo título, o PES 2022, a ser lançado no próximo ano.English LeagueEnglish 2nd DivisionSpanish LeagueSpanish 2nd DivisionSerie A TIMSerie BKTLigue 1 Uber Eats (planteis atualizados)Ligue 2 BKT (planteis atualizados)Liga NOSSüper LigTinkoff Russian Premier LigaEredivisie (planteis atualizados)Jupiler Pro League3F SuperligaScottish Premiership (planteis atualizados)Raiffeisen Super LeagueBRASILEIRÃO ASSAÍ 2020 (planteis atualizados)BRASILEIRÃO SÉRIE B 2020 (planteis atualizados)Liga Profesional de FútbolCampeonato PlanVital (planteis atualizados)Liga BetPlay DIMAYOR (planteis atualizados)CFA Super League (planteis atualizados)TOYOTA Thai League (planteis atualizados)Allianz ArenaAllianz ParqueAllianz StadiumArena CorinthiansArena do GrêmioCamp NouCeltic ParkDe KuipEl MonumentalEmirates StadiumLa BomboneraEstadio Alejandro VillanuevaEstádio Beira-RioEstádio Cícero Pompeu de ToledoEstádio José AlvaladeEstádio MineirãoEstadio Monumental de Colo-ColoEstádio São JanuárioEstadio Urbano CaldeiraGazprom ArenaIbrox StadiumJohan Cruijff ArenAOld TraffordSaitama Stadium 2002St. Jakob-ParkStade Louis IIStadio OlimpicoVELTINS-ArenaWembley Stadium connected by EE