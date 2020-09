PES 2021: 'Rei' Messi continua sentado no trono

Já são conhecidos os 10 melhores jogadores do PES 2021 e o argentino Lionel Messi continua em destaque. O jogador do Barcelona é líder no 'overall' há anos e surge novamente no topo do ranking com 94 pontos, seguido por Cristiano Ronaldo, com 93.

1º - Lionel Messi: 94

2º - Cristiano Ronaldo: 93

3º - De Bruyne: 92

4º - Neymar: 92

5º - Lewandowski: 92

6º - Oblak: 91

7º - Mbappé: 91

8º - Virgil van Dijk: 91

9º - Sergio Ramos: 90

10º - Sadio Mané: 90