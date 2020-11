PES: Federação Portuguesa de Futebol estabelece parceria com Konami

A Federação Portuguesa de Futebol e a Konami já anunciaram parceria para promover o eFootball PES 2021. O foco estará no euro'2020, que será disputado apenas em 2021.

Isto significa que a Seleção Nacional estará totalmente licenciada, num acordo que visa também a organização de competições virtuais e de eventos no nosso país.

De acordo com a Federação, a parceria com a Konami também inclui a aposta em projetos de inclusão e responsabilidade social com o objetivo de que o futebol virtual seja praticado por todos.

"A FPF tem um dos projetos mais desenvolvidos de efootball em termos mundiais. Estamos muito satisfeitos por colaborar com a Konami a nível global, assumindo-nos como plataforma de inovação que irá ajudar na evolução desta modalidade. Mais do que entretenimento ou competição, estamos a desenvolver um sistema que irá aproximar, mais do que nunca, jogadores e fãs em torno da modalidade que amam, seja através de um jogo disputado numa consola ou num estádio, isto tudo de uma forma absolutamente complementar. Vamos envolver a próxima geração de fãs de futebol de todo o mundo e encontrar novos métodos para impulsionar e dinamizar a sua participação. Acreditamos fortemente que esta colaboração pode produzir resultados inovadores para toda a indústria do futebol", revelou Nuno Moura, da FPF.

"Ficamos gratos e honrados pela FPF compartilhar da nossa visão sobre o efootball e por ser exemplo para outras federações de futebol seguirem o mesmo caminho. Com a proximidade do eEuro2021, estamos convictos que a parceria entre estas duas entidades poderá ser mais um passo na afirmação desta modalidade em crescimento", completou Jonas Lygaard, diretor de desenvolvimento e marca da Konami.